退役軍官外遇耍賤招訴離 高院打臉：不准離婚

2018-04-13 20:31

〔記者楊國文／台北報導〕張姓軍官服役時與妻感情融洽，退役後竟有外遇，還在和小三牽手逛街時被妻子當場撞見，小三竟嗆張妻說「我的件比妳好，難怪老公不要妳」，不久，張男竟擅自更換門鎖，不讓妻子返家，還以「夫妻失和」為由，訴請離婚。高等法院直指張男有外遇，是造成夫妻婚姻關係生變的主要原因，今判張男敗訴，不准離婚。

張姓軍官和胞弟，恰巧和張妻、張妻的胞妹結婚，父母家和張妻娘家又因住在新北市同一社區大樓，且平時互動頻繁，變成「親上加親」。張男因軍職關係，只有假日才回家，因張妻未生育，平日都返回娘家居住，張男每月給張妻5萬元生活費，夫妻感情融洽。

不料，張男8年前退伍後，開銷變大，首先將給張妻生活費減少改為每3個月共10萬元，接著挑剔張妻對八旬老父親不孝順，並換掉家裡鑰匙，使妻子無法回家，藉口夫妻已實質長期分居，訴請離婚。

不過，張妻和胞妹拆穿張男謊言，指兩家人住同一社區，互動熱絡，去年她們帶小孩到新北市板橋區某大型百貨公司吃飯，當場目擊張男和美艷女子親熱逛街，張男被拆穿外遇時，竟作勢要打妻子，該女子還嗆張妻「我的件比妳好，難怪老公不要妳」、「我才是他老婆」等話，過程均被張妻胞妹錄下，做為法院證據。

高院認為，張男夫婦的兩家人平時互動良好，張男服役時因職業關係而極少返家，不能據此說夫妻是分居狀態，直言張男有外遇，是造成夫妻婚姻關係生變的主要原因，應歸責在張男身上，今判張男敗訴，不准離婚。