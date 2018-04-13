水泥磚藏火藥炸傷男童 父提國賠600萬結果出爐

爆開的磚頭內有彈頭。（資料照，記者余衡翻攝）

2018-04-13 17:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年1月，台北市一間安親班帶學童到新北市土城彈藥庫舊址旁的「勤篤農場」烤肉，並在附近撿拾水泥磚當爐火架，未料水泥磚竟爆炸，9歲黃姓男童臉部、身體遭嚴重炸傷，農場廖姓負責人與國防部挨告業務過失重傷害罪獲不起訴確定，黃父另打國賠官司向陸軍司令部與廖男求償601萬餘元，新北地院認為黃父舉證不足，今判黃敗訴，仍可上訴。

黃父主張，陸軍司令部是管理廢彈的機關，本應對廢彈品項、數量、處理作業，有管制紀錄，但軍方迄今未提出廢彈銷毀護管制紀錄，足證有重大過失存在；此外，農場主人收費提供場地供烤肉，對場地應負管理維護責任，且農場位於土城彈藥庫範圍，廖男應了解農場具有危險性。

廖男供稱，並非農場負責人，案發時也不在農場，農場管理由妻子負責，但當天妻子僅告訴老師可以使用堆放在農場的紅磚，未指示對方使用活動地點外的水泥磚，且安親班表示會自備炊具，未要求農場提供，農場責任應僅限於提供場地，土城彈藥庫遷離後，他未聽聞還有廢棄彈藥遺留在此地，也不知道水泥磚中竟包覆著廢棄彈藥。

陸軍司令部則表示，農場鄰近土城彈藥庫，但並非在營區範圍內，案發後，軍方在附近找到83塊同批工法水泥磚，但至土城營區清查時，各彈藥庫庫門都緊閉未受到破壞，又土城彈藥庫2007年遷至高雄太平營區，之後兩度點交也都未有該水泥磚紀錄。

檢方處分指出，將M303式57公釐戰防彈以水泥磚固封投海，是40至70年代做法，但當時尚未電腦化，軍方未建帳，也查無相關檔案資料，最早僅能追溯到89年，彈藥庫歷任分庫長也均未聽過以水泥磚封固引信處理彈藥方式，難認軍方有管理疏失。

法官依檢方處分書，認為無法證明陸軍司令部有疏失，廖男與其妻無軍事相關背景，也不可能知道水泥磚內藏有風險的可能，加上黃父無法舉證被告有不法侵害其權利之事，因此判黃父敗訴。