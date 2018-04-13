文創大樓企業防災演練 求逼真傳送避難訊息給鄰里

2018-04-13 16:50

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天上午在北市松山文創園區內的台北文創大樓，辦理企業防災演練，模擬地震情境，企業如何提升減災、整備、應變能力，期間為配合演習地震情境特別針對信義區松山菸廠鄰近區域（新仁里）發布「疏散避難警報」災防告警訊息，訊息為演習測試所發送，讓演練更為逼真。

北市消防局表示，這次的演練項目，包含震災應變演練、自衛消防編組、防災整備、消防救災、傷患處置演練等等，出動各式消防救災車輛共計10輛，動員人數超過200名。

此次，除模擬地震發生時，員工如何自救應變，也針對大型災害發生後，返家困難員工、危機存糧等狀況進行演練，希望透過業主、員工參與演練，認識災害風險、落實整備、正確應變及迅速復原，將災害防救工作納入營運計畫中，才能達成企業永續經營的目標。

北市消防局表示，政府部門、企業、學校與家庭等，平時均應做好防災準備，而企業防災的重點在於提升企業的災害韌性，除了提升企業的災害預測、減災、整備、應變能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速恢復營運。

就企業本身而言，其若具有災害韌性，則在災害發生時可妥適應變，有效降低災害衝擊，並在災後快速恢復營運，確保員工生計來源，維持其生產與服務，並降低國家的經濟損失及負擔。