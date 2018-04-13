國小兒子摸女同學屁股下體 父母推稱「年幼調皮」

2018-04-13 16:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名9歲國小女童父母指控，女兒在走廊與同學聊天，卻被同班男同學碰觸下體性騷擾，該名男童先前也在課堂上碰女兒大腿及屁股，害女兒惡夢連連、抗拒上課，男同學父母竟僅推稱「兒子年幼調皮」，憤而向男童父母求償精神損害，新北地院今判男童父母須賠償女童及其父母10萬元，可上訴。

女童父控訴，去年4月，女兒在走廊上與同學聊天，男童經過女兒身邊竟伸手從女兒下體往上觸摸，事發後，女兒經常做惡夢、功課成績也下滑，只要有人經過身邊就會非常恐懼，甚至不敢去上課，為此夫妻曾帶女兒去就醫，他並到校告誡男童「不要再碰我女兒，請離她遠一點」，未料卻被男童父反告妨害自由（此部分檢方不起訴）。

女童父指出，大前年12月，坐在女兒鄰座男童，也在課堂上碰觸女兒大腿及屁股，此部分學校性平會調查報告也認定屬實，但男童在少年法庭否認有性騷擾行為，聲稱被陷害，男童父則說，兒子年幼調皮，他已經訓誡過了，迄今未對女兒道歉，為讓男童改過並使男童父母正視此問題，因此求償80萬元，其中50%願捐助婦女保護協會。

法院審理時，男童父表示，夫妻對兒子管教嚴格，平常也教導兒子要尊重他人身體，並以身教力行，但兒子兩次不當行為都發生在學校，夫妻雖已盡監督責任，但仍無法防範，事發後，已訓誡兒子不要再犯，且兒子被女童父恐嚇後受到驚嚇，去年7月已轉學，要求駁回聲請。

法官認為，大前年11月，男童在大隊接力預賽時，曾以雙手推女童胸部，當時導師有寫在聯絡簿及電話告知家長，足證男童並非初犯，男童父母僅認為是頑皮導致，未即時導正兒子行為，因此判男童父敗訴。