大學生上完課去當騙子 淪為「沒笨人」詐騙集團車手

2018-04-13 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕沒有笨人嗎？台中市警局刑警大隊偵一隊昨天（12日）於苗栗縣與南投縣，逮捕兩名詐欺集團的車手，其中1名是就讀南投地區某私立大學的19歲林姓大學生，他中午上完課，下午趕著去當騙徒車手；另一名22歲張姓車手的父親，趕到警局痛罵「你到底在幹什麼？」這兩人是一個警方戲稱為「沒笨人」詐騙集團的車手，兩人都宣稱自己「無知」，不知觸犯詐欺罪，是幫朋友取貨，沒有酬勞等對價關係，警方將依詐欺罪法辦，建議檢察官向法院聲請羈押。

中市警局刑大偵一隊昨天接獲民眾報案，指自己誤信詐欺之詞，把身分證、存摺、提款卡與密碼，用小包裹郵寄到苗栗縣頭份市一家超商，警方立即到這家超商埋伏，逮捕要領貨的張姓車手，張嫌指自己還要到竹南鎮與苗栗市的超商取貨，坦承自己是受林姓大學生指使，警方立即趕赴竹南鎮、苗栗市，查扣受騙民眾寄出的小包裹，並在南投縣草屯鎮逮捕年僅19歲林姓大學生。

警方目前找到被害民眾2人，其中1人說，他在臉書上見到求才廣告，內容為「升職兼差你還在煩惱工作嗎？找我們就對了，日結1萬到7萬，男女皆可，沒有笨人只有懶人」，他認為這項工作每天可賺1萬至7萬元，薪水高到令人瞠目結舌，他向對方聯繫，對方宣稱是聘僱合法投注站的業務員，每月薪水3萬元，不過，會員投注的金額，會透過業務員的存摺帳戶匯給投注站，因此，要當業務員，必須先把存摺、提款卡與密碼寄到指定超商，再由投注站派人領取。

另1名被害人說，有人透過軟體LINE聯繫他，宣稱是合法投注站，如果能借用存摺帳戶，可獲得5000元酬勞，這名被害人想賺錢，遂把存摺、提款卡與密碼寄送到指定超商內。

被捕的2人都宣稱自己無知，林姓大學生還說，他中午上課結束後，下午就依上級指示聯繫張嫌去領貨，他還強調是純粹幫朋友，沒有獲得酬勞；張嫌也宣稱純粹幫忙林姓大學生，沒有獲得酬勞，警方認為兩人都沒有吐實，可能會串供，建議檢方聲請羈押。

張嫌的父親昨天接獲兒子被逮捕的消息，兩天都陪伴愛子偵訊，他氣憤說，兒子告訴他有正當的工作，竟然是當詐欺車手，他憤怒質問兒子「你到底在幹什麼？為什麼警察抓你？」，張嫌則無言以對。