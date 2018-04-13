佛大女廁發現針孔 案發3天才報案

2018-04-13 16:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉私立佛光大學於9日有女學生發現，校內創意與科技學院女廁所內出現針孔攝影機，但校方卻沒有立即報案，自己「辦案」辦了3天，才告知警方，被質疑讓警方錯過辦案時機，所幸針孔未拍到任何私密畫面；校方解釋，事發當天有向教育部通報，為了給警方完整資料，才會需要一些準備時間。

佛光大學有女學生在9日當天，於學校的創科院1樓女廁所內的緊急求救鈴旁，發現一個可疑掛勾，仔細一看，竟發現內藏針孔攝影機，且該廁所內的5個廁間都有，共有5個針孔，裡面還有記憶卡，學生立即向校方通報，將針孔攝影機拆解，所幸經校安人員檢視記憶卡內容後，並未拍到任何私密畫面，沒有人受害，研判可是剛剛裝上。

事發當天，校方立即向教育部通報，卻事隔3天後，才向警方報案，讓警方錯過最佳辦案時機，警方指出，校園發現有針孔攝影機，最重要的就是盡快找到犯案嫌疑人，加上針孔可能才剛裝上，校方如立刻報案，辦案人員就可以立即過濾事發當天校園內的監視器畫面，增加辦案效率，現在事發到報案已事隔3天，增加過濾畫面的難度，已錯過黃金辦案時機，不過警方仍會積極破案。

校方解釋，事發當天做了校園的巡察，確認所有廁所沒有其他針孔裝設，加上整理相關資料，才會耽誤一些時間，不過，當天有依規定向教育部通報，現在已有跟警方連絡，希望能盡快處理，找到犯嫌。

校方指出，學校十分重視學生品德教育，平時也宣導注意校園安全防範，校方將加強校安編組巡查，也希望師生共同提高警覺，以維護校園安寧。

佛大楊姓女職員說，聽說有人發現針孔攝影機之後，多少還是會有點緊張，上廁所時會東看西看，現在希望能盡快找出裝設者，讓校園內的人能夠安心；大三的林姓女學生指出，校園內發生這種事很可怕，還好沒有人受害，希望警方能盡快找出犯嫌，否則女學生們都人人自危。