黑鷹殘骸運抵高雄碼頭 深海打撈群英亮相

黑鷹機身殘骸順利運抵高科大高雄旗津校區碼頭。（記者張忠義攝）

2018-04-13 16:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕昨天打撈出水的黑鷹直升機殘骸今天下午3時由平台船拖入高雄港，順利運抵高科大高雄旗津校區碼頭，同時千米深海打撈團隊首度亮相。

今天上午「寶拉麗絲號」探測船先行返抵旗津碼頭，工作團隊對外說明打撈作業過程。

飛安會主任調查官張文環指出，打撈這段時間海象不佳，受委託的「銓日儀」公司也是第一次在千米深海進行打撈，困難度非常高，但都被工作團隊一一克服，昨天順利將殘骸打撈出水，造價約4億元「寶拉麗絲號」探測船功不可沒。

技術指導的高科大航運技術系文展權副教授表示，過去曾協助打撈6次海下飛機殘骸，都只有60米以內的深度，這次千米打撈作業確實是很大的挑戰。

打撈前先「定位」找到機體位置，但殘骸黑盒子釋放固定頻率訊號飄忽不定，加上海床全是高高低低的礁岩，增加探測的難度，透過水下聽音器搜尋有一段時間，最後才在1000米深海底找到機身。

文展權說，最後以遙控方式操作機械手臂繫綁機體傳動軸與艙體部位，以鋼索拉上來，但作業船所能承載的重量只有約7噸，深怕殘骸被礁岩卡死，是否能成功拉起約5噸的殘骸是最後的變數，昨天當作業船將機身拉離海床的一陣晃動後，工作團隊才放下心中石頭。