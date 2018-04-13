亂蓋房子致人於死 未來將面臨10年徒刑

2018-04-13 15:35

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來屢傳一行為侵害不特定數生命的事件，如八仙塵爆案、維冠大樓倒塌案、蝶戀花翻車案，均是一個過失行為造成多人死傷，情節重大，但現行法令多只能以「過失傷害、致死」論罪，不少法官認為有悖於人民法律感情疑慮，有鑑於此，法務部研議擬把這類犯罪放在「刑法」的「公共危險罪章」中，提高刑責。

法務部表示，如縱火燒毀建築物、蓋房子偷工減料等行為，危害公共安全，足以造成不特定多數人死傷，影響社會法益甚鉅，「刑法研究修正小組」決定在「中華民國刑法部分條文修正草案」，把這類犯罪放在公共危險罪章中，加重刑責。

法務部指出，現行縱火燒毀建築物罪責為7年以上到無期徒刑，修法擬增訂放火罪之加重結果犯，致人死傷本刑將加重到10年以上；另如維冠大樓倒塌案，負責人原被依過失致死罪判刑，未來這類未依規定蓋房的行為，將改由公共危險罪章中的「違背建築成規罪」課責，並在條文中增訂致人死傷刑責，最高處10年徒刑。

法務部認為，以上列舉的犯行在現行法令中「情重法輕」，修法後方能符合「罪刑相當」，至於是否要在「過失傷害、致死」罪中，增訂「情節重大」而加重處罰，法務部指出「情節重大」屬於不確定概念，涉及刑法的明確性原則，目前持保留態度。