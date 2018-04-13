掛羊頭賣狗肉 合法彩券行淪簽賭站3個月獲利1200萬

警方查扣手機、隨身碟、電腦主機設備、提款卡及存摺，以及台幣334萬元與美金、港幣、澳門幣、日幣、人民幣、泰銖現鈔約值台幣10餘萬。（記者邱俊福攝）

2018-04-13 15:38

〔記者邱俊福／台北報導〕男子陳佳妙為首的網路賭博網站，涉嫌與多家合法彩券行合作作為賭網平台，因該賭法是擷取台灣彩券賓果賓果的開獎號碼，跟賭客對賭，且比台彩賠率高，吸引大批賭客前往聚賭，刑事局偵九大隊第二隊經長期蒐證，昨天動員200警力，搜索北、中、南共34處彩券行據點，逮捕陳等核心主嫌7人，以及彩券行負責人、員工等27人到案，初估今年1月至今短短3個多月賭資高達逾2億元，獲利1200萬。

警方調查，53歲陳嫌自稱是「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長，而陳嫌旗下6名幹部，包括女同居人與兒子等，負責擔任會計、收帳等角色。陳嫌到案後則坦承經營賭博網站僅1個月。

警方說，該集團是架設網路賭博平台，擷取台灣彩券賓果賓果的開獎號碼，與賭客以猜號碼、大小及單雙等方式進行線上對賭，因賓果賓果每5分鐘即時開獎的特性，每天從早上7點到24點，至少開204次，加上該平台賠率比台彩高，例如猜中四星台彩賠率40倍，該賭網50倍，猜中五星台彩賠率300倍，該賭網350倍，吸引不少賭客前往一搏。

賭客每下一注100元，彩券行抽1.5元的手續費，現被查獲涉及賭博，將面臨財政部吊銷牌照。

警方是在去年底接獲一名賭客報案，指新北市汐止一家彩券行，以合法彩券行掩護非法吸收賭客，讓賭客於彩券行內連線網路賭博平台，並協助賭客於現場儲值、洗分兌現，讓他賭輸數十萬元，造成家庭失和，即蒐證報請新北地檢署指揮偵辦，擴大追查。

警方經掌握此集團核心陳等主嫌7人，以及台北、新北、彰化及高雄地區彩券行等網路賭博據點34處，昨天動員新北、台北、彰化、高雄等地近200名警力執行搜索，共查扣手機20隻、隨身碟13個、電腦主機設備7組、提款卡及存摺等27本，以及台幣334萬元與美金、港幣、澳門幣、日幣、人民幣、泰銖現鈔約值台幣10餘萬。

台彩：若司法調查屬實 取消經銷商資格

〔記者盧冠誠／台北報導〕台彩總經理蔡國基表示，陳佳妙確實是「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長，但他不是台彩的經銷商。

蔡國基指出，台彩平常就很嚴謹宣導，經銷商不得涉入非法賭博行為，後續將靜待司法單位調查，只要查獲事實證據，會立即依經銷商管理辦法處理，一律取消經銷商資格。（16:02更新）

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