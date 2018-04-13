「讓董事長抱一下！ 」 84歲翁對2女員工掐胸掐臀判6月

2018-04-13 15:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕「董事長你不要這樣！」基隆市安樂區一間知名汽車旅館84歲陳姓董事長，見旅館櫃台2年輕小姐身材惹火，飛撲上前：「讓董事長抱一下！」對2人又抱又摸，掐胸、掐臀樣樣來，還抓著小姐的手摸自己下體。基隆地院審結，依強制猥褻罪判陳6月徒刑，得易科18萬元罰金。

判決指出，84歲陳姓男子是基隆市安樂區知名汽車旅館董事長，去年5月間傍晚5時許巡視旅館，見櫃內小芬、小蓉（化名）身材火辣，藉故稱：「工作得很好」、「穿的很漂亮」，隨後才露出本性：「讓董事長抱一下！」

陳翁趁擁抱2人時，對2人掐胸，放在背部的手，則順勢往下掐臀；其中，見新來的小蓉年輕貌美，還抓住小蓉的手摸自己的下體，直到小蓉推開陳翁，手比著櫃台內攝影機，「董事長你不要這樣，我們這邊有攝影機」，陳翁才罷手。

小蓉忍無可忍報案，控訴遭陳翁強制猥褻，小芬則未提告，但對陳猥褻她與小蓉胸部、臀部的過程，指證歷歷，檢方因此依2人控訴與監視器影像，依強制猥褻罪嫌起訴陳。

陳翁自始否認犯行，辯稱只是比較靠近2人，還說自己身體不好，希望小蓉、小芬能原諒她。法院認為陳對2女員工伸魔爪，觸犯的是強制猥褻罪，由於小芬未提告，僅針對小蓉部分，判他6月徒刑，得易科18萬元罰金。