立委控性平案遭校方吃案 不准女老師通報

台南市東原國中發生性平案件，葉姓班導師控訴該校校長對性平案件未做積極處理，甚至還打壓依法處理、通報的教師。（記者朱沛雄攝）

2018-04-13 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委許智傑今天爆料指出，台南市東原國中發生性平事件，事發後校長陳一仁要求葉姓導師不准通報還祭出懲處，葉師因壓力過大情緒不穩，一度揚言跳樓，她今天在立委等人陪同下公布事發時與校長對話錄音，音檔顯示校長曾親口說出「這件事我扛、不准妳報」、「我明確告訴妳不准通報」。

民進黨立委許智傑偕同全國教育產業總工會秘書長劉亞平上午舉行記者會，許智傑表示，該性平案件發生在今年1月，事發後葉姓導師立刻展開調查，並依法於24小時內向上通報，沒想到當事人家長疑找來議員到學校施壓，而校長也明言不准通報，還以不當處罰學生為由要記她申誡。

葉姓教師今天戴著口罩出席記者會，她在會上公布事發後與受校長約談的錄音檔，校長當時詢問葉師知不知道已「惹火家長」，葉師表示知道，強調對方家長大吼大叫讓自己感到焦慮，校長這時反問說「妳沒有通報，對方會大吼大叫嗎」，接著指示說「我現在很明確的跟妳講，我不准妳通報，那妳在焦慮什麼？」

音檔顯示，葉師接著對校長說，「我現在很焦慮，因為卡在如果我知道了（而不通報），就算是知情不報」、「但如果報了，後果是怎麼樣，我自己心裡面也很清楚」，直言自己「怎麼做都不是」。

葉師越講越激動，對校長說「我這樣跟你講下去，我真的情緒很不好，你要我跳下去給你看嗎」，此時傳來校長喝止的語聲，而葉師情緒隨之崩潰，哭喊「你幹嘛要逼我，我告訴你我情緒不好，你讓我離開，冷靜一下不行嗎」，校長聞言則回說「我哪有逼妳」。

此外，許智傑更指，校長在還沒調查清楚前，就打受害學生屁股，已涉體罰學生，同時他還犯下拒絕向上通報校園性平案件、受壓力反懲處教師、不准教師申訴等3個錯誤，已要求南市教育局秉公處理，許智傑表示，昨天接獲教育局答覆，全案現已進入性平程序處理。

對此，東原國中校長陳一仁發表聲明指出，學校在調查葉師疑似不當處罰案過程中，獲悉此一疑似性騷事件，立即詢問當事學生及雙方家長，雙方家長均表示此事是孩子間的嬉鬧，並非性騷事件，而該案在3月教育局通知後，已進行通報處理，並無外傳吃案的狀況，願配合接手調查。

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