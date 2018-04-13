「胖大嬸」犯案被逮 竟是高瘦男慣竊喬裝

2018-04-13 15:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區逢甲商圈周圍3個停車場，自動繳費機被撬開盜取零錢1萬餘元，中市警局六分局西屯派出所警方調閱監視器，發現竊賊是滿頭蜷曲亂髮，身穿白色大衣的肥胖大嬸，離奇的是，警察抓到這名「胖大嬸」，竟然是身材高瘦的39歲李姓慣竊喬裝，顯得相當搞笑，李嫌否認自己有「變裝癖」，他說自己常偷竊，很多警察認得他，他又想幹一票，才會戴假髮穿大衣，喬裝成女人行竊，全案於今天依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市警察局第六分局西屯派出所在今年1月底，連續接獲西屯區逢甲商圈旁3家停車場報案，自動繳費機被人用工具撬開竊取現金，3家停車場共失金1萬餘元，警方調閱監視器，發現竊賊是滿頭蜷曲亂髮，穿著臃腫大衣的肥胖大嬸，但此大嬸卻很有力氣，持拔釘器撬開繳費機，且走路的樣態不像是女人，反而像是男人。

西屯所雖查到他作案用的汽車，卻是車牌已被註銷的無牌車，正在清查時，台中市一分局卻在中、西區的停車場，當場抓到正在偷竊的李嫌，這才發現原來「胖大嬸」，是竊盜前科累累的李姓慣竊，檢方以他反覆偷竊為由，向法院聲請羈押獲准。

西屯所日前借提偵訊，他坦承上述3家停車場竊案是他所為，他說，當時正要過年，他想在過年前「幹一票」，拚現金好過年，卻沒想到尚未過年，今年2月初就被一分局逮捕，他還強調自己沒有變裝癖好，而是他擔心警察會認出他，他身材又高瘦，遂奇裝異服，戴假髮變裝成「肥大嬸」，讓警方難以鎖定他，全案於今天依竊盜罪函送地檢署偵辦。