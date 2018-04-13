姑婆同居人猥褻女大生 還辯：她沒穿內褲誘惑我

2018-04-13 14:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕就讀大學的女子小芬（化名），借住在姑婆家，未料姑婆的柯姓同居人，竟趁姑婆凌晨外出工作，闖進小美房間，撫摸她胸部與下體，還持刀恐嚇要殺了她，小美忍無可忍錄音蒐證揭發柯男狼行，柯男否認犯行辯稱「是她沒穿內褲誘惑我」，新北地院今依乘機猥褻、恐嚇等罪，判柯男徒刑2年4月，其中4月得易科罰金，可上訴。

判決指出，前年7月，小美因父母離異加上求學關係，借住姑婆家，前年10月至12月間，60歲的柯男待小美的姑婆清晨出門到早餐店工作後，就溜入小美的房間，撫摸熟睡小美的胸部、下體，她嚇得驚醒反抗，柯男才離開，為證明被猥褻，前年12月，小美在房內往門外偷偷錄音，質問柯男：「你要不要承認有摸我胸部」、「你一天到晚要不要做愛」等語，柯男承認並不斷要求小美開門，稱「我就要跟你講原因啊！」

去年2月，小美再也無法忍受睡夢中被狼爪突襲，將此事告訴姑婆，柯男氣得恫嚇「我要拿刀殺死妳」，並將刀子插在小美床頭櫃，小美嚇得報警處理。

法院審理時，柯男辯稱，小美常躺在他旁邊看電視，洗完澡也只穿內褲出來，「夏天她常全身赤裸在家，這樣我隨時都可以摸，沒必要跑到她房間」，「是她沒穿內褲誘惑我」。姑婆則說，小美先前曾跟她提過此事，但以為對方在開玩笑。

法官認為，小美因擔心揭露此事，姑婆會沒人照顧，加上也無經濟能力搬出去住，才選擇隱忍4個月，加上小美與柯男案發前並無仇恨，無誣陷被告的可能，依錄音內容及小美曾臉書私訊男友及學姊的對話，認定柯男乘機猥褻小美31次、強制猥褻2次。