夾娃娃慘變「月光族」 用奧步夾到爽喊「yes！」卻被逮

2018-04-13 14:35

〔記者黃建華／高雄報導〕張姓板模工沉迷夾娃娃機，夾到快變「月光族」，前天深夜在八德路一家夾娃娃機店屢夾不中，竟拿出強力磁鐵把機內音箱鐵盒隔著玻璃吸到滾進洞內，還興奮比「yes！」手勢，未料，遭許姓店家以手機監看發現，撂人團團圍住報警逮人。張男雖對店家直說抱歉，仍被依竊盜罪嫌送辦。

中山路派出所前天深夜接獲報案，新興區八德二路某娃娃機店內有竊嫌，員警前往並發現張男（40歲）被店家許男（25歲）及多名友人團團圍住，許男向員警說，晚間從手機監看店內，發現張男進入店內夾取裝有藍芽喇叭的鐵盒（價值650元），幾次都沒夾中後滾到玻璃旁，張男竟然「出奧步」用強力磁鐵隔著玻璃將鐵盒像輪子一樣吸著，再滾進洞裡。

張男得手後沒有離開，持續投幣要把剩下最後一個藍芽喇叭一併夾取，投了好幾十元後終於也掉落洞口，張男還做出「yes！」的手勢。

店家看到監視器張男作弊畫面，連忙call朋友一起來抓賊，在店外將張男攔下並報警。

張嫌在警局供稱，從事板模工，半個月領薪一次，吃住都靠家裡，其實平常不缺錢，只有一個習慣，就是有空就去夾娃娃機玩，還誇稱「夾到機主看到我都堆滿笑容稱金主來了！」，夾到的東西都拿去分送給朋友，朋友都說他已經夾出病來，他自己雖然也覺得這樣不太好，但仍然無法停止瘋狂夾娃娃的行為，昨天領到半個月工資20800元後，就在高雄四處的娃娃機店把玩，玩到剩下7000元，當時看到音箱鐵盒靠近玻璃，才一時興起拿出工作用的強力磁鐵吸取，他稱其實不偷這個喇叭，也會投錢投到「保夾」，對於一時脫序行徑對店家也對警方感到抱歉。

員警除勸他應該去看醫生，也勸他把錢存起來好好規劃利用，全案訊後將張嫌依竊盜罪嫌移送法辦。