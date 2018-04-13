挾怨縱火害6命一審判死 他稱長腫瘤要交保

2018-04-13 14:36

〔記者楊國文／台北報導〕51歲男子湯景華，被控和翁家長子翁祥智有傷害官司糾紛，但因對方無罪竟挾怨報復，去年3月凌晨到新北市翁的三重住處縱火洩恨，造成翁姓一家6口葬生火窟，一審以殺人罪判湯死刑，高等法院今召開辯論庭，湯男主張無罪，堅稱他未縱火，檢方和被害的翁家律師怒斥湯「說謊」，罪大惡極，應判死刑；訂5月3日上午10時宣判。

高院中午1時隨即召開延押庭訊，湯景華為求交保，堅稱本案沒有他犯案的直接證據，應讓他交保，並以照顧眼睛失明的母親，及自稱他全身都是病痛，包括「右耳失聰、椎間盤病痛、背部長一個如雞蛋大小的腫瘤」，希望能交保讓他就醫。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁祥智與老闆是朋友，便出聲制止，後來雙方爆發衝突，湯因此告翁傷害，但最後判無罪確定。

湯因此懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」前年3月，湯買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母及姊，以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，僅表哥獲救、翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

檢方偵辦時，湯男坦承犯罪事實，但辯稱只想給翁祥智教訓，不知道會燒死人，後又辯稱吃了安眠藥，不記得做了什麼事，但又提不出事證，測謊也未通過。

新北地檢署認為，湯嫌只因不滿訴訟結果，就在暗夜報復，無視該住宅區人口稠密，害死6條人命，因此依殺人等罪起訴，並請法院重判，一審判湯嫌死刑，褫奪公權終身，可上訴。

高院今召開辯論庭，湯男主張無罪，並指檢方訊問他時，他因連續3天失眠，精神狀況不佳，對檢方所有問題，他都說「是」，實則縱火案和他無關。不過，高檢署公訴檢察官指偵訊筆錄採一問一答，顯然偵訊時湯神智智清楚，且很明確自白犯罪，建請高院應判他死刑。