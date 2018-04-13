牛頭牌沙茶醬老總 涉逃漏稅、侵占逾4億被起訴

2018-04-13 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕知名的「牛頭牌」沙茶醬生產公司好帝一食品，被台南地檢署查出涉以虛設海外子公司為工具，先將產品低價賣給子公司，再以實際售價轉賣給海外經銷商，10餘年來至少逃漏營所稅高達1億1686萬多元，今將總經理劉珀秀等6人依違反商業會計法起訴，並扣押劉名下財產。

綜合媒體報導，知名的牛頭牌沙茶醬生產公司好帝一食品，在2016年底爆發涉以虛設境外公司的方式逃漏稅，經南檢追查後發現負責人劉珀秀等人從2005年起利用虛設海外子公司，以實際賣給海外經銷商售價的平均7成價格，低價先賣給海外子公司，再由子公司以實際售價賣給美、加地區的經銷商，但實際上相關商品仍由好帝一公司直接運往美、加地區的經銷商，藉此低列銷貨收入，據以申報營業人零稅率銷售額清單，以逃漏好帝一公司的營利事業所得稅。

檢方統計，從2006年起到2016年間，短報銷貨收入總計4億900萬5508元，逃漏營利事業所得稅總計1億1686萬1360元，同時劉珀秀還利用實際掌控公司業務、財務機會，將好帝一公司留在境外公司境外金融帳戶款項，匯入他所掌控的境外金融帳戶，作為己用，共侵占該等帳戶內款項3億5961萬8386元。

包含負責人劉珀秀在內，傅姓、林姓前後任副總經理，蔡姓女財務課課長；梁姓、胡姓女外貿業務承辦人員等6人依違反商業會計法起訴，並扣押劉名下不動產及帳戶存款3億5741萬元。