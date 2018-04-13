色老頭假通血氣為由性侵女友弱智女兒 加重強制性交罪被訴

2018-04-13 14:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣50多歲的陳姓男子，與阿珠（化名）是男女朋友關係，陳男去年6月以通血氣為由，帶阿珠及中度智能障礙的女兒小芳（化名）前往汽車旅館，陳男不理阿珠制止，強行對小芳性侵害得逞，由於小芳是身心障礙保護個案，苗栗縣政府社工欲帶她到醫院進行結紮手術時，才說出上情，苗栗檢方依加重強制性交罪嫌將陳男提起公訴。

檢方調查，阿珠智能略有不足，與陳男是男女朋友關係，去年6月，陳男以替阿珠母女通血氣為由，邀兩人到苗栗縣一家汽車旅館。

陳女利用小芳有中度智能障礙，要她坐在高腳椅上，並表明要與小芳進行性行為，過程小芳因下體疼痛，而將陳男推開抗拒，在一旁的阿珠也予以制止，但陳男不聽勸阻，仍強制對小芳性侵害得逞。

由於小芳是苗栗縣政府社會處身心障礙的保護個案，社工因而安排小芳到醫院進行結紮手術，在閒聊過程，小芳向社工透露被陳男性侵，社工因而通報警方將陳男循線查獲。

苗栗檢方審理時，陳男坦承與小芳發生性行為，辯稱是被害人自願，矢口否認強制性侵。

苗栗檢方認為，陳男對中度智障女子性侵，對方因疼痛拒絕抗拒，仍以強行手段對被害人性侵害得逞，因而依加重強制性交罪嫌提起公訴，涉犯此罪可處7年以上有期徒刑。