「不從就殺你全家」 惡狼逼國小女童拍裸照判9年8月

2018-04-13 14:00

〔記者黃建華／高雄報導〕網路邱姓惡狼被控利用社群網站「臉書」以匿名帳號搭訕國小女童交友，再以「不從就殺你全家」、「撂人到學校找妳!」恫嚇、脅迫女童自拍裸照影片給他欣賞，甚至色膽包天脅迫女童進一步見面企圖性侵，去年7月遭警方埋伏逮捕，檢警查出受害女童有11人，遭檢方依違反《兒少性剝削條例》等罪起訴，高雄地院一審將他判刑9年8月。另外，得易科罰金部分判刑10月，換算需繳30萬元。可上訴。

判決指出，21歲的邱男從2017年1月起，從網路某色情網站不詳姓名網友處得知如何搭訕、脅迫國小女童拍裸照，或迫使該女與其發生性關係的的犯案手法後，開始從臉書的通訊軟體搭訕國小女童，取得信任後，進而要脅女童自拍裸照、影片給他看。

女童若拒絕，邱男便以要「殺害你、家人及朋友」、「會帶人押走你」、「你得罪到黑道」「撂人到學校找妳」等語恐嚇。至少有11名國小女童遭受威脅，有1人害怕配合自拍裸照傳給邱男。

另有1女童在去年7月21日被脅迫外出與他見面發生性關係。女童害怕告知父母報警，警方獲報埋伏在2人約定的三民區某國小男廁附近，當場逮捕色膽包天的邱男，並查扣到其電腦，發現硬碟內有上百張女童裸照，檢警進而查知邱男脅迫拍裸照的受害女童至少11人，全案依違反《兒少性剝削條例》、加重強制性交未遂等罪起訴。高雄地院一審判邱男9年8月。另外，得易科罰金部分判刑10月，換算需繳30萬元。可上訴。