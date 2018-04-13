三星搖搖洛克馬公園座椅被「斬首」 警方緝凶

2018-04-13 12:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星搖搖洛克馬公園有5張洛克馬座椅頭部被踹壞掉落地面，形同遭「斬首」，警方今天過濾監視畫面，掌握特定對象，正在深入偵辦。

三星搖搖洛克馬公園有8張洛克馬座椅，去年8月啟用後，成為園區新亮點，今天上午警方巡邏時，發現5張洛克馬頭部落地，另有2盞燈飾被破壞。

警方調閱附近監視畫面，查出昨晚7點，有名男子進入三星搖搖洛克馬公園，腳踹洛克馬座椅，但影像模糊，仍在過濾其他畫面釐清真相；三星鄉公所估計修復費用約5萬元，將向破壞者求償。