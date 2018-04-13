涉殺小模遭求處死刑 程宇還假冒歸國小開騙妹24萬

程男佯稱是自法國歸國的小開，還假冒程母，以想跟女網友同居須買房斡旋金等由，騙走女網友24萬餘元。（資料照）

2018-04-13 12:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲男子程宇涉嫌設局性侵殺害陳姓網拍女模，遭檢方起訴求處死刑，士林地院審理中，但新北地檢署又查出，程男佯稱是自法國歸國的小開，還假冒程母，以想跟女網友同居須買房斡旋金等由，一個月就騙走女網友24萬餘元，新北地院今依詐依取財罪判他徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，該名女網友前年7月透過交友軟體「MEETME」認識程男，程男聲稱之前住法國，回台準備接管家族事業，兩人交往後，程男先稱搭捷運錢包掉了，跟她借2千元，後又說打算購屋同居，但需要斡旋金，並出示房屋廣告傳單取信，女網友於是提領5萬元給程男。

之後女網友起疑，向程男追討借款，程男又假冒是「程媽」，透過LINE佯稱須購買禮物送客戶，請女網友先代墊，女網友為討「程媽」歡心，於是跟程男到百貨公司買了一條1萬5600元的皮帶，又給了程男5萬元；程男食髓知味，又以「程媽」名義，以幫客戶支付刷卡、台北寒舍艾美酒店住宿費等為由，得手12萬餘元。

為取信女網友，程男還誆騙對方會帶她回法國探望父母，沒想到前年8月8日出國當天，卻突然告訴女網友，「我出車禍了，無法出國」，自此失聯。女網友以同事手機致電程男，他才接聽，謊稱自己在醫院301病房，女網友趕到醫院發現根本無此病房，才驚覺被騙，憤而提告。