餵毒槍殺同志情人 男僱主二審被判18年

2018-04-13 12:15

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳萬庭不滿劉姓同志情人提議分手，被控前年2月約劉男到新北市一家摩鐵，在飲品中摻入毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊身亡，陳男辯稱劉是自殺，但高等法院不採信，今依殺人罪判陳18年徒刑。可上訴。

陳萬庭今聆判後，搖頭說「人不是我殺的」，並和來旁聽的母親說「一定要來看我」，陳母不捨地說「下午就會去看你」，並向本報記者說兒子是被冤枉的，劉男有自殺傾向，此案是自殺所致。陳男被還押時，重申未殺人，要上訴到底。

判決指出，劉男與女友交往多年，2人分分合合，2014年，劉進入陳萬庭公司工作，2人發展成同志情侶，還在新莊租屋同居，後來劉與女友復合，在女友多次勸說下，劉前年2月間向陳提出分手，並指要搬出新莊住處，陳不甘被甩而籌畫殺人計畫。

前年2月28日凌晨，陳邀約劉投宿中和區摩鐵，卻在奶茶摻入安非他命等多種毒品，讓劉陷入重度昏迷後，持預藏改造手槍朝劉男太陽穴開槍，劉送醫不治。

陳行凶後打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開，警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。

法院審理時，陳否認行凶，指當天下午2人吸毒後即入睡，直到深夜被劉男呼吸聲吵醒，才發現劉男開槍自殺，強調該把槍為劉男所有。

但合議庭認為，劉身上安非他命等毒品濃度，已達重度中毒致死劑量，在呈現休克、昏迷狀態，劉不可能有意識開槍自殺，且在劉男親友證實下，劉慣用右手，不可能用左手持槍自殺，並認定陳殺害劉男手段凶殘，也無悔意，依殺人罪判陳男18年徒刑。