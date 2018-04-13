GPS定位手表沒電 恍神男餓2天走到20公里外

2018-04-13 12:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕精神狀況不穩定的37歲陳姓男子，家人擔心他出門後會迷路，特地幫他戴上有GPS定位系統的手表，方便他迷路時家人能找人，不料，陳男手上的手表沒電，害他迷路2天後才被警方發現，所幸身體沒有大礙，由警方通知家人接回。

岡山警方指出，12日深夜時，陳姓男子在樹德科大校門恍神遊走，手中還提著一袋食物，員警覺得奇怪上前盤查後，陳男告訴員警，自己是從從左營走路過來，希望警察能載他回左營的住家。

由於陳男無法說清自己為何從左營走到燕巢，加上他說話的內容顛三倒四，員警查詢後得知，他已在2天前被家人通報失蹤，於是先將他帶回派出所安置；在等待家屬前來時，員警還擔心陳男外出近兩天都沒有進食，特地煮碗熱騰騰的麵讓他充饑。

陳男父親趕到派出所後表示，兒子戶籍雖設在左營老家，事實上是住在前鎮區的新家中，因為知道小孩有輕微精神恍惚的症狀而時常迷路，所以有特別幫他配帶具衛星定位功能的手表方便找人，未料兒子平常都只在家中附近散步，怎麼也想不到9日下午就不見蹤影，竟然自己從前鎮住家散步到超過20公里外的燕巢地區。

由於手表沒電，導致無法以GPS定位，無奈之下只好在到前鎮分局一心路派出所報案請求警方協尋，在家裡緊張將近兩天終於接到警方的通知，心中的石頭終於可以落下。