駁火擊斃歹徒 高市警採指紋破兵工廠、再逮2黨羽

江姓男子涉嫌私設地下兵工廠自製子彈，提供遭警方擊斃的陳祈安犯罪集團使用。（記者黃建華翻攝）

2018-04-13 11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕男子陳祈安上月遇警攔檢開槍拒捕，遭高市保大特勤幹員連開22槍擊斃，高市刑大偵一隊從起獲的6把長、短槍、子彈採集到楊姓男子指紋，並查知涉案槍械子彈來自江姓男子，昨再逮捕2人，破獲江男涉嫌私設地下兵工廠製造子彈，起獲一把名片型手槍，57顆子彈成品、彈殻100顆、彈頭壓模機等工具，全案擴大偵辦中。

高雄市警察局針對今年3月27日，男子陳祈安（已於槍戰身亡）、洪姓及陳姓3人，因違規停車遭保大特勤中隊員警盤查，雙方爆發槍戰後，當場查獲6把槍械及大批子彈，案經高市刑大偵一隊（二分隊）、三民二、小港警分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官王朝弘指揮偵辦。

警方從扣案槍彈採集到楊姓男子（42歲，有槍砲、毒品前科）的指紋，落網犯嫌並供出部分槍械子彈來自江姓男子（28歲，有槍砲、毒品前科），昨收網分持拘票及搜索票逮人。

専案小組先在高雄市小港區高坪29街旁拘提江男到案，並在林園區工業一路某民宅江嫌藏匿住處車庫，搜索查扣一把罕見的名片式改造手槍，自製57顆子彈成品、彈殻100顆、製造槍彈使用壓模機、填充器等大批改造械彈工具，該場所儼然為一處地下兵工廠。

警方另外在三民區興昌街某大樓8樓，拘提楊男到案，並且在該處查獲海洛因注射針筒、安非他命吸食器等物。

楊嫌到案後，坦承參與該犯罪集團，並且負責保養擦拭槍械及與在押犯嫌陳、洪2人、死者陳祈安外出試槍多次。另江嫌則坦承有改造手槍子彈犯行。

警方調查，江嫌是從107年1月份起，利用自學方式，自行以使用壓模機、老虎鉗等各種改造槍械工具，改造槍枝、裝填火藥於銅製子彈，並交付給共犯使用，目前正積極清查江嫌其餘槍械子彈成品流入市面販售之情形。

將繼續追緝其他在逃涉案共犯。全案偵訊後將楊、江2人，依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例，解送高雄地檢署偵辦中。

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