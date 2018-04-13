烏龍申訴 裁決所：超速罰錢、記點沒扣牌照

2018-04-13 11:30

［記者楊政郡／台中報導］張姓工讀生106年11月騎機車，經環中路四段與永鎮巷口，該處速限40公里，他騎到102公里，被逕行照相舉發，裁罰8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，張姓學生不知從何處聽來還會被吊扣牌照，向台中地院提起行政訴訟，說他因需交通工具上下學與上下班，當地無親友可依靠，請撤銷吊扣牌照之處分，可是裁決所也說並沒有要吊扣他牌照，法官判決張姓學生之訴駁回。

張姓工讀生主張說，當天路況良好，一不留心騎太快了，超速是事實，願意接受處分，但因需使用交通工具上下學與上下班，請求撤銷吊扣牌照之處分，一人住在外地無親好可依靠載送上下學與上下班等語。

判決書指出，張男騎機車經環中路四段與永鎮巷口，出現超速逾60公里的違規行為，今年元月裁決所送出裁罰書，裁罰8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

張姓工讀生則提出行政訴訟，主張撤銷吊扣牌照之處分。

而裁決所表示，他們是依法規處罰並無違誤，且違規取締照像設備也經定期維修無誤，但該所並沒有對他裁罰吊扣牌照之處分，不知為何原告會提起這項主張？

法官也認為裁決所的處分無誤，照相取締設備也符合標準，原告主張的理由不存在，判決駁回。