紅豆湯加安眠藥 性侵前科犯再下藥2按摩妹洗劫得逞

2018-04-13 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕現年55歲的范志崇，20年前曾強盜、肛交按摩女被判刑入獄，但他出獄後因缺錢花用再度犯案，這次是將安眠藥摻入紅豆湯，拐騙2名按摩妹食用，再洗劫財物得逞。最高法院今維持一、二審見解，依強盜、搶奪等罪，累犯，判合併應執行刑5年10月，全案定讞。

范男早在1998年時就曾洗劫、性侵按摩妹，當時被重判無期徒刑，案經更審改判12年確定；但他出獄後毒癮難戒，屢次吸食毒品被逮入獄；日後出獄再因缺錢花用，迷昏個工後洗劫財物。

判決書提到，范男前年12月10日深夜相約蒲姓按摩妹，準備前往新竹工作室消費；隔日凌晨碰面後，他拿出預先摻好安眠藥的紅豆湯，假好心請對方食用，待昏迷後，再偷走藏在冰箱內的4萬5千元現金、筆電、手機等後逃逸。他隔年元月28再以同樣手法相約另名劉女，但這次摻入安眠藥量較少，但食用後因感到暈眩，懷疑被下藥，趕緊將身上8千元現金藏到枕頭下，並聯絡友人相救；但他仍抽走現金後逃逸。

范男新竹地院審理時承認犯行，但辯稱，因女兒在日本留學缺錢花用，才會犯案，且已賠償蒲女10萬元並當庭道歉，盼獲輕判。法官審理後，就犯蒲女部分依法判刑5年2月、劉女部分則判1年刑期，定合併應執行刑5年10月。

而范男透過上訴狀提到，口齒不清的他難找工作，即便曾受雇賣水果，也因喊聲不清晰遭辭退，且家有年逾90的老母待養，加上女兒仍在國外求學等種種缺錢原因，才會犯下本案；他另說，前妻為鼓勵他重新做人，已再次登記結婚。此外，當初雖竊取蒲女財務，但犯案前因擔心對方身體受傷害，已依「和平」的下藥方式犯案；至於劉女，同樣因擔心身體無法負荷，僅下半顆安眠藥，且取走財物不多，可見本性善良，若維持原審刑度，仍嫌過重。

不過高院合議庭認為原審量刑並無不當，今年元月10日判決駁回，最高法院今維持見解，全案確定。

據悉，范男在上述兩案犯案期間另曾購買FM2，在桃園對2名個工（按摩妹）下手；一審依侵入住宅強盜罪、以欺瞞方式使人施用第三級毒品罪論處，併判10年6月；案經上訴，高院考量他已和其中一名被害人達成和解，屬有悔意，改判10年6月；但他也因該次下毒品迷昏被害人，遭羈押至今。

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