洋碩士年收入僅高職畢業1/28 被求償百萬判10萬

2018-04-13 11:09

［記者楊政郡／台中報導］海外留學碩士、從事保險業務的王女，與前夫范某105年離婚後，忌妒高職畢同樣從事保險業務的阿霞，竟在line通訊軟體「范家大家族」群組中，張貼懷疑阿霞是前夫的小三、「阿霞是外遇對象」、附表格記載前夫與阿霞頻繁出入旅館的情形，被阿霞控告誹謗罪，王女被判處拘役70日及精神賠償10萬元。

判決書指出，阿霞原要求精神賠償100萬元，但法官審酌阿霞高職畢業，某保險公司襄理，年收入約287萬元，而王女海外留學碩士，某保險公司業務人員，年收入10餘萬元，賠償金降為10萬元較適當。

判決指出，從事保險業務的王女與范某在86年結婚，懷疑范某與同樣從事保險業阿霞有外遇，105年兩願離婚，但王女雖離婚了仍耿耿於懷。

105年5月在line通訊軟體「范家大家族」群組中，張貼發表名為「我和范的婚姻」，內容提及「我猜測他和我所懷疑的阿霞小姐在一起」、「阿霞是外遇對象」、「給他錢去買車載小三」、「阿公過世滿百日，過半個月兩人就迫不及待的約會了」、「前兩年阿霞到三義有多勤勞你們應該都非常清楚」、「他外遇的小三嫁女兒他還要叫文杰包紅包，文杰包了2600，他覺得太寒酸又再加1000」等語，並附上表格記載范某、阿霞頻繁出入旅館情形。

同年8月又張貼提及「聽說阿霞去三義買房子，阿婆也幫忙在打聽房子，恭喜喔 !范先生和吳小姐要共築愛的小窩了？請問范先生的現金都跑到吳小姐那裏了嗎？請問吳小姐恢復單身了嗎？」等語，以此毀謗阿霞名譽，阿霞提出民刑事告訴，王女被依加重誹謗判拘役70日，民事部分判賠償10萬元。