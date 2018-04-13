又出事！婦人沒吃午餐低血糖 開車暈眩撞路樹

2018-04-13 10:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市50歲林姓婦人開車時突然感到一陣暈眩，失控衝向路邊河堤，撞到河堤旁路樹之後，汽車回彈路中央停下，中市警局五分局員警剛好途經，一度以為是酒駕失控，探查時詫異發現，林婦已經是第二次低血糖出事，她上月才因血糖太低而倒在路旁，這次又因沒有吃午餐，血糖太低而自撞路樹，幸好沒有傷及路人，送醫後無大礙，另警方詫異的是，她的車內有麵包與糖果，卻沒有即時發揮功效。

第五分局東山派出所巡佐洪瑞柱及警員郭展邑等人，前天（10日）下午2時巡邏至台中市北屯區祥順路，聽到碰撞聲響後立即查看，原以為是酒駕肇事，卻見林姓婦人整個人攤倒在駕駛座上，雙手還不停顫抖，警員郭展邑認出林婦是之前處理案件時遇到的民眾，知道她有低血糖疾病，判斷是因為血糖過低造成暈眩，才會失控自撞路樹，立即通報消防局協助將她送慈濟醫院診治。

林婦上月間徒步時，因低血糖而昏倒路旁，路人報警，就是由員警郭展邑處理，前天再度因低血糖而發生意外，怪異的是，她的車內有麵包，皮包內亦有糖果，卻都沒有派上用場，郭展邑立即通丈夫等家屬，一名路人告訴警察，他見前方林婦開車左右偏移，差點撞倒機車騎士，不久後自撞路樹，路人與警方一樣，一度誤認是酒駕。

林女清醒後說，平常就患有低血糖的症狀，容易頭暈、無力以及心跳加快，當日因為沒吃午餐又工作疲勞，才會在外出辦完事要返家途中暈眩衝撞路樹，很感謝警察幫她送醫解危。