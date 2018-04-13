不要再違規停車了！台南海安路停車格逾700

交通局在海安路劃設停車彎供機車停車需求。（記者洪瑞琴攝）

2018-04-13 10:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合海安路中央軸帶景觀改造，機車停車格位的需求，交通局今日表示，在海安路（府前路至成功路段）及海安路周邊橫交道路增設超過500席機車停車格位，並搭配海安路兩側所規劃機車停車彎200席共約700席，已超過景觀工程施工前的598席機車停車格，民眾勿違規停車，可多利用外圍停車，然後步行或騎T Bike漫逛府城老味。

海安路串連正興街、神農街正夯的老街觀光，民眾擔心原本設置於中央軸帶的機車停車格位，因配合景觀工程而取消，恐有停車位不足。

交通局長林炎成表示，市府為了在施工期間與完工後，能有效維持機車停車供給，滿足商圈停車需求，除景觀工程規劃約200席機車停車彎，並由交通局及區公所持續在海安路景觀工程外圍區域增設機車停車格位，截至4月10日已增設超過500席機車停車格位。

停車管理處處長黃俊傑表示，海安路中央軸帶景觀工程施工後，減少的機車格位共598席，為維持周邊機車停車供給，施工前已在海安路周邊橫交道路上增設機車停車格位，以及將汽車格位改為機車格位。

交通局統計，水仙宮北側150公尺範圍內，及海安路人行道周邊共增設339席機車停車格位，另配合「台南好停NO.萬計畫」，在西門路761巷內閒置空地開闢76席機車停車場，近期中西區公所亦將在海安路忠明街口開闢40席機車停車場，前後加起來約700席，已超過原本機車格位供給。