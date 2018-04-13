藏身軍營當車手頭 爸也染毒雙雙被抓

2018-04-13 09:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔警察分局3月19日偵破原鄉車手集團後，持續向上溯源，在3個星期內，鎖定該集團車手頭身分，因嫌犯目前在台南某陸軍營區服義務役，分局「斬手專案」小組，報請屏東地檢署檢察官指揮，向法院聲請搜索票後，由偵查隊葉士傑隊長領軍，偕同屏東憲兵隊2名調查官，於4月9日上午持票至營區執行拘提。

警方將陳姓車手頭（22歲）帶回屏東縣內埔鄉住所搜索相關詐騙證據時，意外發現犯嫌父親（41歲）也在家中吸食海洛因，住所除有車手頭作案相關證物外，另查獲毒品海洛因、安非他命、吸食器等，毒父子一起被依詐欺、毒品等罪嫌移送屏東地方法院檢察署，車手頭當場聲押獲准。

警方表示，陳姓車手頭1個多月前入伍，以為藏身於台南營區中不為人知，仍讓旗下車手到處至提款機領錢，卻不自覺形跡敗露，且自幼目睹父親吸毒長期活在牢獄中，卻仍以身試毒，年紀輕輕就當車手頭操縱車手集團，半年來已詐領贓款計約256萬元。此次斬手行動內埔分局特派出素有「警界緝毒犬」名號的小隊長黃榮輝參與搜索，一舉「聞出」滿屋毒品味，毒父子吸毒行徑逃不過警方法眼，2人經驗尿均成陽性反應，毒父子只能乖乖就範一起吃牢飯。

內埔警分局長張文川表示，該分局配合警政署「斬手專案」至今，除大舉破獲藏匿原鄉內負責提領贓款的車手集團，本次更深入核心強力掃蕩車手頭，嚴正呼籲民眾勿輕易嘗試毒品，用毒一時、危害一世。

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