酒家男喝掛 闖紅燈、逆向撞車、還打警察

警方與民眾合力壓制陳姓酒店少爺。（記者王捷翻攝）

2018-04-13 09:02

〔記者王捷／台南報導〕陳姓酒店少爺12日凌晨到酒店後就開喝，直到中午才開車返家休息，豈料他因為喝多了闖紅燈逆向緩緩撞上對向的紅色轎車，所幸警員就在附近巡邏，但他被喚醒後看到警察突然暴怒，與警方發生扭打，陳的酒測值為0.83毫克，酒醒後陳男相當後悔，自稱是可憐酒家男，為了工作喝多了，但所長聽完後酸他，醉成這樣是在酒店當少爺還是當小姐？訊後警方將他依公共危險與妨害公務罪嫌移送法辦。

23歲的陳男為了拚出與客人的好感，顧客邀約喝酒也不好意思拒絕，一行人喝到凌晨5時酒店打烊，又續攤到KTV繼續喝，直到中午12時才結束。

陳男中午開著新買的黑色奧迪離開，豈料行經路口時，陳男一時意識不清楚，緩緩闖了紅燈，還慢慢的撞上對向的紅色轎車，挨撞的黃姓女研究生嚇得直尖叫，見陳男的黑色奧迪轎車迎面撞來，她跟本無法閃躲，黑色轎車先撞了一下，隨後又因反彈力，撞了第二次才停下來。

多名騎士看到這個誇張車禍，上前關心正要警所的警員陳奕宣即刻趕到，陳奕宣把陳男拉到路旁，準備瞭解探詢狀況，陳男突然情緒失控，拒絕警方盤查，先是怒罵，隨後大動作拒檢，陳奕宣企圖壓制，卻反遭陳男反擊，這時黃女已經脫離驚嚇情緒，拿起手機錄影，看著陳男被警方壓制邊看邊笑。

由於陳男邊抵抗邊吼叫，警方、眾人花了10分鐘才控制陳男，但陳男酒醒後相當懊悔，想到因為酒後脫序行為被法辦，自稱自己是可憐酒家男，喝酒傷肝又傷心，所長這時才酸說，小姐喝醉有經紀載，要他好好當少爺就好。

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