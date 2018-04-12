「抓到有賞」！遭肉搜嗆吐錢 刺青男嚇傻報案

2018-04-12 23:13

〔記者王捷／台南報導〕11日晚間，兩名穿著短袖的黑衣男走進警所，隱約從袖口露出刺青，其中的涂姓男子向警方供稱，與朋友在做「不動產」生意，公司有輛轎車平時交給員工使用，但員工疑似與黃姓男子發生金錢糾紛，黃男將公司車PO上臉書，還留言跟朋友說，有錢就換車載妹，想讓這輛車「報廢」，他看了PO文嚇傻了，要向對方提告恐嚇，不過，警方認為這件糾紛不單純，將展開調查。

20幾歲的涂男向警方供稱，員工與黃男有金錢上的糾紛，但黃男將員工平時開的公司車PO在臉書上，說「抓到有賞」，PO文還稱已經吞忍他很久了，有錢就到處跑、換車載妹，要挺他的就把錢吐出來，不然全部出來輸贏沒有關係，還在留言內嗆說要讓「車子報廢」。

涂男看到PO文後，覺得受連累，急忙報案，但警方問到金錢糾紛的細節時，涂男卻迴避重點，只說是金錢糾紛，希望警方受理對黃男提告恐嚇，讓警方覺得懷疑；偵查隊長看到黃男的PO文時，發現其中談到一名「楊姓大哥」，這名男子曾涉及詐欺案，開始透過人際關係追查。

警方發現，涂、黃兩人背景相當複雜，還牽扯一名名聲遠播的「地方人士」，懷疑這起恐嚇案可能涉及高利貸的金錢糾紛，對於是否要展開治平專案調查，警方語帶保留，認為應該還要再深入了解狀況。