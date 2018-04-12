4/12 威力彩、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-04-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晚開獎的第107000030期威力彩，頭獎摃龜；第107000088期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000030期威力彩中獎號碼為：「第一區：09、10、12、21、24、37，第二區：07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共187注中獎，每注可得4000元；陸獎共1225注中獎，每注可得800元；柒獎共2117注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬857注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5694注中獎，每注可得100元；普獎共2萬2813注中獎，每注可得100元。

第107000030期38樂合彩中獎號碼為：「09、10、12、21、24、37」，五合摃龜；四合共6注獲得，每注可得6萬7500元；三合共102注獲得，每注可得5750元；二合共2141注獲得，每注可得750元。

第107000088期今彩539中獎號碼為：「03、10、14、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共216注獲得，每注可得2萬元；參獎共7344注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4555注獲得，每注可得50元。

第107000088期39樂合彩中獎號碼為：「03、10、14、20、23」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9779注中獎，每注可得1125元。

第107000088期3星彩中獎號碼為：「069」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000088期4星彩中獎號碼為：「1251」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。