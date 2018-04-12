金融八法修法凸槌！犯罪所得可能還給罪犯

2018-04-12 22:02

〔記者吳政峰／台北報導〕金管會與投保中心為了保護金融犯罪的被害人，主導修正「銀行法」等金融八法，加入「犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」條文，未料反引爆司法實務困難，導致法官無法宣告沒收犯罪所得，法務部12日發現這個問題，緊急跳出來善後，直指將邀集相關單位協商，擬再度修法。

立法院今年1月31日通過金管會版本，原是想讓潛藏的被害人有權向被告要求賠償，立意良善，但因文字設計有誤，造成法官在考量可能還有潛在被害人的情況下，無從宣告沒收被告犯罪所得，首例已於上月2日的台北地院判決出現，驚呆檢察體系。

現行的「刑法」沒收制度是「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；但已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收」，即先把查扣的犯罪所得，發還已提告的被害人，剩下的才沒入國庫，而依「刑事訴訟法」473條規定，判決確定「1年內」，潛在的被害人也可向檢察官聲請發還。

金管會考量金融犯罪案情複雜、人數眾多、卷證浩繁，被害人多半來不及在刑事判決確定後1年內聲請發還，進而出現無法獲得實質賠償疑慮，因此決定修法，卻沒想到反架空「刑法」沒收制度。

台北地檢署檢察官林達舉例，在「刑法」的沒收制度下，檢察官如扣押4億元犯罪所得，發還檯面上被害人2000萬元，剩下的3.8億元應由法院宣告沒收，判決確定1年內，若再有其他受害者出面，他們亦可向檢察官聲請發還。

但金融八法修正後，這3.8億元因仍有潛在被害人，因而不得宣告沒收，只得讓檢察官繼續扣押，但在司法實務上，只要判決確定，這筆錢就會發還給被告，犯罪所得回到罪犯手上，林達直言這是「錯誤修法釀成的可怕後果」。

林達表示，金管會為了避免潛在被害人無法在判決確定1年內請求發還，應該修刑訴法的期限，延長2-5年都可，但金管會卻修到金融八法，根本是本末倒置。

法務部12日也驚覺修法凸槌，指修正後的銀行法第136條之1規定，犯罪所得應先發還被害人及得請求賠償之人，其發還數額為何，仍應由被害人舉證證明，這在實務運作上恐導致法院不予認定，或無法依被害人主張全數認定，而不予宣告沒收。

其次，法務部亦附和林達說法，表示法院如未依法宣告沒收，判決確定後，檢察機關即無法繼續查扣犯罪所得，此時若被告聲請發還，只得將查扣的犯罪所得發還被告。

法務部表示，修正後的金融八法恐使沒收新制產生缺口，致法院判決不宣告沒收之結果，重創「無人能因犯罪而獲利益」的刑法沒收制度精神，將邀集司法院、金管會等相關單位及學者研商，解決此一困境。