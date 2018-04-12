獨家》送達違法 受刑人告贏監理所！

2018-04-12 21:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕送達違法，受刑人告贏監理所！

2006年進監獄就沒有出來的張姓男子，入獄前6張交通違規罰單的裁決書，都由監理機關寄到戶籍地，事後行政執行署向他所在的泰源技能訓練所，查扣收取保管金及勞作金共1萬4000元，張男不服，認為政府機關沒有依行政執行法規定，透過監所長官合法送達這6張罰單裁決書，向新竹地院提起行政訴訟，法官調查後認為監理所與行政執行署均確有疏失，判張男勝訴，監理所應返還1萬4000元。

張姓受刑人說，他的汽車在先前共有6張罰單，經裁決書送達到他的戶籍所在地，並就罰鍰1萬4000元部分，移送行政執行署新竹分署執行，將他在法務部矯正署泰源技能訓練所的保管金及勞作金1萬4000元查扣收取，經泰源技訓所將款項送交新竹分署後，他向新竹區監理所表示異議，認為繳款通知書送達時，他另案在監執行，送達並不合法，遂提起行政訴訟。

張男說，移送執行的違規事件距執行日已超過5年，依法不得執行，且他從2006年9月就一直在監，從頭到尾都沒有收到裁決書，當局應依照行政程序法規定，囑託監所長官送達，前述裁決處分送達不合法，聲明請求判決監理所應還給他1萬4000元。

法官調查，張男於2006年9月因施用毒品，入苗栗看守所附設勒戒所觀察勒戒，事後因刑事案件遭羈押，入台中監獄刑事執行迄今。

行政程序法規定，「對於在監所人為送達者，應囑託該監所長官為之。」然而新竹區監理所卻以張男戶籍所在地送達，就不符合行政程序法要件，不發生送達效力，而該裁決處分既不發生送達效力，也就不發生行政處分效力。

法官認為，新竹分署未確認行政處分是否發生效力，即核發執行命令，向張男現所在的泰源技訓所的保管金及勞作金在1萬4000元查扣收取，所取得張男所有1萬4000元，即無法律依據取得該款項，因此判決新竹區監理所敗訴，應返還1萬4000元給張男。