無照在家繁殖、網售瑪爾濟斯 基隆婦人挨10萬重罰

基隆市動物保護防疫所查獲陳姓婦人無照在租屋處繁殖犬隻，並在網路上販售牟利。（基隆市動物保護防疫所提供）

2018-04-12 21:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所今晚（12日）宣布，查獲陳姓婦人無照在基隆一處租屋處繁殖瑪爾濟斯，在網路上販售牟利，依違反動物保護法祭出10萬元重罰，並沒入7隻瑪爾濟斯犬。

基隆動保所長陳瑞濱說，陳婦繁殖的犬隻未施打疫苗、驅蟲，又是近親交配，容易導致先天性疾病，許多人購買後，動輒花費逾萬元醫療費用，引爆消費糾紛。動保所依檢舉資訊，查獲陳婦以臉書帳號「陳語涵」、「陳佳」及LINE暱稱「佳佳」，於「瑪爾一家親」、「藏獒交友會」、「獒遊天下」等社群販售犬隻。

動保所見時機成熟，今天傍晚發動查緝，現場查獲7隻馬爾濟斯，有1隻已懷孕的母犬、6隻公犬，陳婦也對犯行坦承不諱，依法開出10萬元罰鍰，7隻瑪爾濟斯犬沒入送寵物銀行飼養，待完成檢疫、絕育等作業後，再開放民眾認養。

陳瑞濱提醒，動物保護法規定，領有營業執照才能經營特定寵物的繁殖、買賣或寄養，犬貓飼主也應該為寵物進行絕育，呼籲民眾勿在路邊、網路購買來路不明動物，以免消費權益受損，民眾若發現有違規情事，可撥打基隆市動物保護專線02-24280677或基隆市政府1999市民熱線檢舉。