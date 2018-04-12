中生共諜案》周泓旭控筆錄不實 補上嗯、啊後「沒意見了」

2018-04-12 20:47

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍男子周泓旭涉在台發展組織案，他和律師認為筆錄、錄音多處記載不實，周男之前庭訊也堅稱遭調查局栽贓，承審的高等法院安排今天（12日）下午加開庭訊勘驗證物，結果發現均記載無誤，只在筆錄增加「嗯」、「因此」等發語詞和連接詞等字句，予以補正，周泓旭才終於滿意點頭，「我沒意見了」，晚間被還押。

高院明天將依既定庭訊，上午9點30分提訊周泓旭進行言詞辯論庭，全案預計在5月底宣判。

周泓旭被指為共諜，被搜索查扣大批疑似在台發展組織的證物，但他堅稱實情並非如此，要求傳訊調查局官員和新黨發言人青年軍王炳忠等人對質、作證。

高院從上月起，陸續傳訊調查局承辦人、處理周泓旭電腦硬碟等資料的調查局鑑識人員、王炳忠、王炳忠父親、新黨人士林明正、候漢廷等人和周泓旭對質或作證，查明王炳忠有無檢方指控涉充當周的「下線」，在台協助中方發展組織。據悉，調查局人員提示相關搜索錄影、錄音證物，都指稱依法行事，絕無周泓旭所謂的被栽贓一事，王炳忠則否認被周充當「下線」，或涉及不法。

不料，周泓旭、律師臨時遞狀，要求高院在言詞辯論庭召開前，必須加開庭訊讓他們勘驗筆錄、錄音、錄影等物證，必須證實查扣的證物、筆錄等物件均屬實。

高院今天下午2點30分提訊周泓旭，臨時加開庭訊勘驗發現，並無證物、筆錄記載不實情形，尤其在筆錄方面，法庭不可能全文記載，只要是依照原意詳細記載即可，不過，因應周泓旭的要求，今天庭訊勘驗時，將筆錄中沒有的「嗯」、「啊」、「因此」等字都完整記載加入，周泓旭才說，「我沒意見了」！

曾來台取得政大碩士的周泓旭，被控接受中國黨務機構官員委託，來台以利誘遊說有機會接觸外交部機密的「A男」替中方工作，但「A男」機警舉報，周泓旭被依國安法的發展組織未遂罪判刑1年2月。周不服，上訴高院。