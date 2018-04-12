赴美戒毒仍破功 92歲父昏倒讓他再下決心要戒除

2018-04-12 23:14

［記者黃美珠／新埔報導］52歲男子「老鄉」（化名）沈淪毒海16年，今天他強忍淚水和顫抖的身體，決定洗心革面重新做人，只因他看到已經92歲、一生正直清白的老爹，不僅為了他再度被捕而昏倒，還打破個人榮辱偷偷通風報信要他「快逃」！不捨、難過、懺悔，讓曾接連前往中國上海、美國自主戒毒均破功的他決定洗心革面重新做人，希望自己還有機會真正戒毒成功，把握跟年逾9旬的雙親所剩不多的天倫時光。

他直言，跟所有的毒蟲一樣，他輸在個人定力不夠才會戒毒失敗。過去他為了戒毒，曾經遠赴他國依親，就是要割斷在台的「藥國」人際網絡，只是最後仍空虧一簣。

新埔警分局偵查隊近日執行安居計畫掃毒，考慮「老鄉」年邁雙親的心情，讓他自行走出社區才上前拘提，但是「老鄉」的爸爸仍疑似為此昏倒，也給「老鄉」一記當頭棒喝，重新思考自己人生的方向。

只是能有多少把握成功戒毒？老鄉也不敢說，因為毒品的威力真的很可怕，一旦碰上了，生理的癮頭容易改，但是心理的癮頭卻很難斷、捨，他這樣告訴記者。

「老鄉」說自己會染上毒品，除了無知、交友不慎，最大的問題就在他成長在1個優渥的環境、將門之後，養成不把錢當錢的心態和過於自負，以為毒品可以說不碰就不碰 。毒癮最重時，曾日砸1、2萬元在上面，台北內湖的2棟房子被他賣了好幾千萬，最後都拿去買毒。

他說，政府提醒年輕人對新興毒品提高警覺是對的。當年他就是好賭又無知，為了提神、抽了朋友提供「很能提神的香菸」，染上毒癮了才知道原來這菸摻了海洛因。

16年來老人家沒有戳破他吸毒的事實，只是默默地效法孟母三遷，陪著「老鄉」舉家從台北搬到新竹，再讓他分別以5年、2年時間去上海、美國依親戒毒。

只是隨著年歲日多、加上思子心切，「老鄉」的爸爸前年終於病了，他才在去年初重新回台承歡雙親膝下。

警方調查發現，「老鄉」返台後起先正常在大台北地區某早午餐店擔任廚師，每天通勤趕回新竹煮晚餐孝敬雙親。只是好景不常，他又沾上了毒品，毒癮也加重了。

「老鄉」說，這次警方到家逮人，一生正直、清白的老父不忍，竟偷偷暗示要他快逃，甚至緊張到昏倒。前幾天，中風的媽媽更親撫他佈了針孔的手背愛憐的說「你看看你這手....」母子2人相對無語。

他對自己的不肖感到悔恨，這次決心束手就擒，希望因此有機會被送進牢裡接受勒戒，期望自己這次能真的戒毒成功，把握跟父母為時不多的天倫緣份，未來有機會的話，也願意以更生人角色，跟年輕孩子分享毒品的可怕。

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