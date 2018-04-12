噁男長期偷拍女如廁 台大醫學院、北一女多校受害

台灣大學醫學院女廁外。（記者劉慶侯翻攝）

2018-04-12 19:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲男子張子彥，涉嫌在台灣大學醫學院女廁，放置自製、吸盤內有針孔鏡頭的馬桶吸把偷拍，直到清潔工發現該吸把「怪怪的」，遂通報台大駐衛警。警方根據放置者騎乘的機車車籍逮到張，還在他電腦內發現有上百名被害人的偷拍檔案；更令警方驚訝的，張還會根據偷拍內容「肉搜」出被害人身分，承辦員警不禁痛斥「實在太變態！」

警方調查，自北部某科技大學畢業的張子彥，他涉嫌在4年多前，跑到台灣大學醫學院的女生廁所內，放置自製、吸盤內有針孔鏡頭的馬桶吸把，用來偷拍女學生如廁，4年多下來共偷拍上百名女學生。另外北一女中、中山女高等20多個學校也是張嫌伺機出沒偷拍地點。

張偷拍後，還會根據被偷拍者身上的制服、衣著特徵，設法到臉書、IG、社群網站上「肉搜」被害人身分；若發現被害人面容姣好、長相甜美，還會特別註記珍藏，若他認為被害人的長相不佳，他也會特別註記。

今年2月底，負責打掃台大醫學院女廁的清潔工，發現女廁內無端出現該馬桶吸把，清潔工拿起吸把仔細端詳，發現吸盤處「怪怪的」，遂通報台大駐衛警；駐衛警發現校園出現「攝狼」，隨即通報轄區中正一分局。

警方獲報調閱監視器畫面追查，根據偷拍者放置馬桶吸把的時間點往前調閱監視器，發現偷拍者是騎乘機車前來台大醫學院。警方根據偷拍者騎乘的機車車籍資料，查出偷拍者是張，再到他新北市土城區住處逮人。

警方前往張住處查扣電腦，發現他電腦內有上百名被害人的偷拍檔案，更發現他還會「肉搜」被害人。不過，張「成也肉搜敗也肉搜」，由於妨害秘密屬於告訴乃論，警方一開始擔心找不到被害人出面指認，但多虧張肉搜出被害人身分，警方循線聯繫上8名被害女學生，她們紛紛痛斥張，更表明「要告死他！」

張被逮後聲稱一時好奇、想知道女學生如何上廁所才偷拍。警方目前發現張除了去台大醫學院女廁偷拍外，更發現他也曾趁著多所高中舉辦校慶等活動時，潛入校園女廁偷拍。

警方最後將他依妨害秘密罪嫌送辦，也擴大清查其他被害人身分，同時呼籲被害人出面指認，將再根據被害人說詞對張究責。

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