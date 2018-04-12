夾娃娃機台擺上人行道 屢勸不聽全遭清除

店家不顧警方公告，占用人行道的機台全被清除。（記者王宣晴翻攝）

2018-04-12 20:51

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重中華路上一處夾娃娃機因長期將機台上鎖擺放在人行道上，屢遭民眾檢舉，警方獲報依規定公告通知，日前會同公所清潔隊，將擺放在人行道的機台全數清除，店家若欲取回機台中的娃娃及零錢，將在吃上違規佔用人行道的罰單。

今年2月起，三重中華路一處夾娃娃機店違規將數台機台擺放在人行道上，警方獲報，數次前往勸導未果，店家不願出面外，更將夾娃娃機上鎖，造成行人通行困難。

警方今天表示，因勸導多次無效，2月27日，警方依道路交通管處罰條例在夾娃娃機台上貼上公告，要求店家自行清除，否則將於15天後依法清除。

但店家仍舊不願出面，上月13日下午4時許，警方會同清潔隊執行路潔專案，警員在店外利用攝影機蒐證，清潔隊員拆除上鎖的鐵架，將8台違規占用人行道娃娃機台搬上回收車。

此時店家才出面阻止，想拿回機台，但因警方早已依規定公告，違規人仍未改善，店家也只能眼睜睜看著娃娃機台被當成廢棄物清除。

警方說，機台中的物品將同樣視為廢棄物處理，若店家欲拿回機台中的零錢，警方會先依道路交通管理條例第82條開罰，再歸還給店家，否則將依規定沒入國庫，呼籲民眾勿為了一時方便，佔用人行道。