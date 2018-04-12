院長被爆公假勘查他轄苗圃？台南地院：誤會了，是為這事

2018-04-12 22:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地方法院院長董武全被爆料指今天以「公假」為由到嘉義中埔鄉苗圃勘查，質疑董院長為何用公假、越區到嘉義勘查苗圃？對此，台南地院行政庭長蔡雅惠說明，這誤會大了，董院長是為了加強院區植栽綠美化，才公出到嘉義苗圃了解、選擇植栽，並非因案到嘉義苗圃勘查。

爆料者指出，台南地院管轄範圍限於台南市，辦案勘查也不需要到嘉義去，董院長為何要用公假到嘉義中埔鄉勘查苗圃？讓人納悶；此外，董院長從去年10月底上任後就大肆改造院區園藝，還把舊有的沙漠玫瑰植栽換掉，這樣做對法院的司法改革有何助益？並認為不必要浪費公帑去更換植栽。

對於爆料質疑，台南地院行政庭長蔡雅惠說明，董院長上任以來致力綠美化南院與新市、柳營簡易庭院區辦公廳舍的環境，讓到南院洽公的民眾與上班同仁能因環境美化而淨化心靈、提升工作效率。經林務局建議推廣原生樹種，達到適地適木成效，董院長於今天上午與南院總務及會計人員到嘉義林管處觸口工作站竹崎苗圃，由該站專業人員實地介紹並提供相關專業意見，作為美化院區植栽的參考。

蔡庭長澄清說，有關原先放在南大門兩側斜坡草坪上的沙漠玫瑰盆栽，因南院目前正規劃調整植栽事宜，暫時集中放到南大門兩側酒瓶椰子樹前方，待植栽調整後，即會將沙漠玫瑰放到適當位置，並無移除沙漠玫瑰情事。