國術館無照接骨、賣藥 負責人被帶回預約電話響不停

2018-04-12 18:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮頂埔里一間國術館負責人68歲張姓男子，沒有醫生、藥劑師及藥商執照，卻替人接骨、推拿，每次收費300到500元不等，更販售自製「祖傳消炎藥」，每罐1000元。苗栗縣衛生局接獲檢舉，今天（12日）會同苗栗縣警局到場搜索，依違反藥事法罪嫌，將張男送辦。

警方說，因未在張男的國術館發現帳冊等相關證物，無法推測張男以此獲利多少，但張男今天上午被帶回後，手機電話響個不停，平均一個小時一通，都是民眾打電話預約推拿，生意相當好。

警方調查，張男開設的國術館，位於竹南鎮偏郊頂埔里一條巷弄內，沒有掛設招牌，靠著顧客口耳相傳招攬生意。

張男供稱，國術館是父親傳給他的，消炎藥也是祖傳秘方調配而成，很有效。但當警方問他藥材從何而來？張男竟說，是向路邊不知名的廂型車批發而來，讓警方也傻眼。

不過，警方在國術館內，查扣到一台大型攪拌機、疑似偽藥原料及大批壓克力空罐，研判張男涉嫌自製偽藥，並查扣偽藥膠囊26瓶、偽藥藥粉23瓶、跌打藥酒22瓶、藥品空罐443個及製造偽藥原料一批。

苗栗縣政府衛生局呼籲，鄉親生病要找有執照且合格醫院或診所就醫，不要聽信坊間的「蒙古大夫｣、密醫或江湖術士，亂服不明藥物或侵入性治療，可能因不當的醫療行為，易造成誤診或因延誤就醫，造成不可彌補的傷害。