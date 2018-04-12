冷血運將勒斃女地主劫財、棄屍 檢起訴求處極刑

2018-04-12 17:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕白牌車司機許志銘欠債80萬元，覬覦69歲停車場郭姓婦人家境優渥，因曾行竊2次得手，去年12月竟持鋁棒將郭婦敲昏並勒斃，再闖進郭家搜刮近6萬元，並棄屍西濱公路草叢，新北地檢署今依強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌將許男起訴，痛批許男謀財害命，手段兇殘冷血無人性，罪大惡極，建請法院量處極刑。

檢警調查，靠行專接機場旅客的許男，月入約4萬元，因貸款買車，陸續向銀行、地下錢莊借款80萬元。3年前，許男以每月2500元，向郭婦租借新北市泰山區明志路三段巷內停車場的車位，2人住家相隔不遠，許男得知郭婦在泰山地區有多塊土地，家中經濟狀況不錯，去年5及12月曾兩度潛入郭婦住處竊走價值10萬餘元的項鍊、戒指，也曾趁郭婦在停車場內打掃時，偷走她有4萬元現金等物的皮包。

去年12月18日上午9點左右，郭婦在自家停車場內整理雜物，恰巧碰到許男，許男竟心生歹念，持鋁棒朝郭婦後腦勺敲3下，見郭婦倒地昏迷後，再拿橡膠水管將她勒斃，把屍體藏在轎車後車廂，再闖進郭婦家搜刮5萬9000元財物，事後還開著棄屍車四處載客。

為掩飾殺人犯行，19日凌晨2點左右，許男開車到台15線西濱公路南下約15.5公里處棄屍草叢，直到20日上午，一名婦人除草時，赫見頭罩塑膠袋、脖子勒著塑膠水管、上半身用黑布包裹的郭婦遺體，嚇得趕緊報案，警方循線將許逮捕，落網時許身上僅剩9000元。

開庭時，許男聲稱向郭婦借錢遭拒，一時氣憤下殺人，竊得的5萬拿去償還債務，至於先前的2次偷竊，因時間久遠，已忘記行竊物品有哪些。