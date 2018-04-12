租高級住宅開Uber掩護 販毒集團仍遭搗破

2018-04-12 17:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區43歲葉姓男子，為了牟取暴利，私下與34歲姚姓女友人、30歲吳男共組販毒集團，不僅承租高級住宅當作隱蔽，還教唆吳男擔任Uber司機，假接客真運毒，短短3個月獲利逾10萬元，新莊警方昨下午持搜索票前往3人居住的住宅查緝，果真一舉查獲多樣毒品與分裝工具，當場將3人帶回偵辦。

警方調查，葉男目前無業，疑似與缺錢花用，才找了在酒店上班的姚女，以及駕駛Uber的吳男共組販毒集團。警方表示，葉男為了躲避警方查緝，刻意承租每月租金要價4萬元的高級社區大樓當作分裝工廠，還不時地更換地點，再透過「微信」在網路聊天群組兜售毒品，收到款項後，再由吳男開車運毒到指定地點。

新莊分局表示，日前接獲線報後主動報請新北地檢署指揮偵辦，歷經3個月的蒐證監控，昨下午見時機已成熟，一行人突襲新莊區福美街的社區大樓，讓正在分裝毒品的3人措手不及，全數遭逮，警方在屋內搜出毒品咖啡包563公克、K他命41公克，以及各式分裝工具，罪證確鑿。

偵訊時葉男坦承犯行，但其餘兩人則避重就輕，警訊後依毒品危害防制條例罪嫌將3人移送法辦，單純的住宅竟藏有毒品危害人口，警方大力掃蕩的作為也讓當地住戶大力稱讚。

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