打劫賭場莊家 烏龍搶匪認錯人開3槍GG了

2018-04-12 16:39

〔記者黃建華／高雄報導〕真是烏龍搶匪！洪姓男子前年1月間得知綽號「老兵」的謝姓男子常身懷鉅款出入賭場當莊家，設局劫財，找來王姓友人在謝男的BMW轎車偷裝GPS衛星定位器，掌握謝男行蹤，再由王男夥同李姓少年追蹤該車帶槍行搶，未料，謝的大舅子詹男先下車，搶錯人還遭詹男頑強抵抗，混亂中連開3槍、1槍啞彈，倉皇逃逸，高雄地院一審依強盜未遂罪將王、洪2人分別判刑4年半、3年半。可上訴。至於李姓少年則另由高雄少年家事法院審理。

判決指出，洪男風聞外號「老兵」的謝男常於賭場擔任莊家，時懷鉅款，提供相關資訊，教唆王男在謝男的BMW轎車偷裝衛星定位器，策劃強盜謝男財物，由王嫌率李姓少年帶槍動手強盜。

王男遂於前年1月13日駕駛友人承租的轎車，變造車牌邀李姓少年帶改造手槍一起行搶。

未料，當日19時30分欲強盜謝男時，謝的大舅子詹男先下車，被誤為是謝某，掏槍行搶遭詹男反抗，王男涉嫌連開3槍，其中1槍啞彈未擊發，再持槍托毆打詹男頭部致受傷流血，王男才與李姓少年強盜未得逞，倉皇逃逸，王男事後並將犯案槍械丟到台南市一處運河內。

案經詹姓被害人報案，高市警方與刑事局偵八大隊第六隊共組專案小組，查知王、洪、李等3人涉案，逮捕到案送辦，才知搶錯人；同案李姓少年則送高雄少年及家事法院審理。