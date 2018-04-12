丁小芹賣假包 重判3年6月

2018-04-12 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕女藝人丁小芹去年因販賣假的名牌包，被新北地院判刑4月，但她卻沒有收斂，涉販售假的CHANEL、FENDI包，甚至收錢沒有出貨、或聲稱全新實際卻是二手品，12人受害提告，詐欺金額近18萬，丁卻說都是一名新加坡籍女子「Natasha」處理，她不知情，新北地院不採信，依加重詐欺罪重判她3年6個月徒刑，不得易科罰金，如果確定恐入監，可上訴。

據查，2013年間，丁小芹賣1個香奈兒手提包給服飾店蔡姓女合夥人，事後被發現是山寨貨挨告，丁女辯稱不知買到仿冒品，一審新北地院不採信，依詐欺罪判她4月徒刑。

檢方調查，丁女仍繼續在網路拍賣商品，2015年8月，她涉嫌在網路「旋轉拍賣」刊登拍賣訊息，打著：「自私二手著物、小香法國購入牛皮手提肩包，寄主因定居海外搬家急售，9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」、「此精品區由法國、荷蘭、義大利帶回的精品，有全新或二手商品會註名清楚」等語。

蔡姓等3名女子看到訊息後向丁購入CHANEL、FENDI包及STELLA MCCARTNEY鞋子，事後送鑑察覺受騙，其中被騙最多的就是蔡女，花了4萬買了假香奈兒包。

不僅如此，檢方調查，2015年9月開始，丁小芹還在旋轉拍賣及蝦皮拍賣，出售衣服、背包、導入儀、皮夾、修容盤、化妝品等，有被害者匯款後根本沒有收到物品，也有人買了號稱是全新的導入儀，收到卻是二手貨，氣炸提告。

全案總共12名被害者向丁小芹提告，總詐欺金額17萬9515元，丁否認犯行，辯稱都是一名叫「Natasha」的新加坡籍女子處理，她不知情。