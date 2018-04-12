遭控違法拒聘管中閔 教育部長挨告瀆職罪

提告代表周崇熙教授（左起）、學生代表李成蔭。（記者謝君臨攝）

2018-04-12 15:44

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣大學於今年1月選出新任校長管中閔，並報請教育部聘任，但管卻被檢舉違法赴中國兼課等多項爭議，至今無法就任；台大自主聯盟認為教育部長潘文忠枉顧「大學法」規定，與人事處長陳焜元共謀，誣指台大遴選校長過程違法，甚至以「籌組跨部會咨詢專案小組」之名，拖延聘任義務，今至台北地檢署控告潘、陳涉犯瀆職罪。

台大自主聯盟指控，台大前校長楊泮池於去年3月表明不續任校長，台大於1月5日選出新任校長管中閔，並報請教育部聘任，不料，教育部竟然拒絕遵守「大學法」之規定完成聘任，造成台大對內無法推展校務，對外無法進行國際交流，嚴重影響台大的國際學術地位與世界排名，戕害台大學生的受教權與台大整體的學術研究發展。

聯盟表示，教育部先前多次要求台大說明遴選過程，台大均遵照辦理，確認遴選過程毫無疑義，但教育部仍不予聘任，部長潘文忠甚至與人事處長陳焜元共謀，於4月3日發布新聞稿，誣指台大遴選校長過程違法，混淆視聽，甚至以「籌組跨部會咨詢專案小組」之名，繼續無限期拖延其聘任義務，造成台大聲譽及師生權益嚴重受損。

聯盟指出，潘文忠、陳焜元身為公務員，明知其負有聘任台大校長的義務，並無實質審查權限，竟藉「審查」之名，無限期拖延，顯已怠忽職守並廢弛職務。此外，潘文忠昨在立法院教育委員會表示，如果教育部查明管中閔違法，就不予聘用，此種表態更足以證明潘有瀆職，並損害台大的犯意與行為。

聯盟強調，根據「大學法」第9條規定，公立大學校長的聘任，應於現任校長任期屆滿10個月前，或因故出缺後2個月內，由學校組成校長遴選委員會，於選出新校長後，由教育部聘任；教育部並無實質審查權限，必須先依法聘任管中閔為台大校長，才能對公立大學校長有無違法進行瞭解，也唯有這樣才能不耽誤台大校務運作。

聯盟重申，依法行政是民主法治國家的基石，大學自治與學術自由均受到「大學法」保障，為《憲法》保障言論自由及講學自由的根本；聯盟不忍台大繼續蒙受重大損害，決定控告潘、陳涉犯「公務員瀆職罪」，請求司法單位盡速偵查，以還台大及全體師生公道，維護大學自治與學術自由，挽救我國的高等教育與國際聲譽。