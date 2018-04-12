女大生遭性侵反抗 噁男被判3年6月

2018-04-12 15:22

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓男大生去年3月間，邀請同校女大生艾莉絲到租屋處做作業，卻藉兩人獨處一室的機會，先強吻艾莉絲，再強脫褲子，把艾莉絲壓在床上硬上得逞，艾莉絲哭求不要，陳男竟還說：「妳明明就很欠幹，還說不要。」陳男挨告後辯稱是合意性交，士林地院認為他犯後態度不佳，依強制性交罪判刑3年6月。

艾莉絲指控，他們是因一起做作業而認識，當天陳男邀請她，才不疑有他赴約，但她準備離開時，陳男要她看一下他的手機，她才一靠過去，陳男就突然親她嘴，她嚇了一跳，推開陳男後縮到床邊靠牆，陳男卻又從後把手伸進她的褲子，隔著內褲摸她下體。

艾莉絲說，她奮力抵抗，陳男卻用力把她壓趴在床上，並把她的褲子半脫到大腿處，從後方插入生殖器，她一直說不要，但陳男整個身體壓在她身上，她完全無法動，更說：「妳明明是那麼淫蕩，妳就是那麼欠幹的人，還說不要。」後來好不容易掙脫，她當場崩潰大哭，陳男才停手跟她道歉。

艾莉絲因掙扎，全身有多處瘀傷，事後在同學的建議下到醫院驗傷，隨後至警局提告。陳男到案後否認犯行，辯稱兩人是合意性交，艾莉絲會哭是覺得對不起男友，身上的傷也是被男友打的，與他無關。

不過，合議庭勘驗艾莉絲與陳男的LINE對話紀錄，案發隔天陳男傳訊說「對不起」，艾莉絲表示「就算我喊停，他終究是發生了」，陳男也沒有反駁，還回覆「妳昨天哭的時候，我嚇到了」，且警方也在艾莉絲內褲上採集到陳男的DNA，遂認定犯行。

由於陳男犯後矢口否認犯罪，飾詞卸責，從未對艾莉絲道歉或賠償，合議庭認為她犯後態度不佳，依強制性交罪判刑3年6月，不得緩刑，全案仍可上訴。