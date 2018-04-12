「妳要提醒我戴套子」…微信洩富商妻偷吃 小王判刑還判賠

2018-04-12 16:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄年收入超過3000萬元的戴姓富商去年發現，36歲妻子與人以通訊軟體「微信」傳訊息，互以「老公、寶貝老婆」相稱，對方還回「妳要提醒我戴套子」等語，一問才知老婆在外偷吃，並與「小王」梁男兩度到旅館開房「嘿咻」，怒告2人通姦並求償。高雄地院審理時，戴男原諒妻子，許女獲判緩刑；梁男則判刑5月，易科罰金15萬元，並判賠戴姓富商12萬元。可上訴。

戴姓富商提告指稱，去年發現妻子許女透過微信結識梁男，他在公司電腦意外發現，老婆與梁男互稱「老公、寶貝老婆」的對話紀錄，梁男還回「妳要提醒我帶套子」、「性頭上，聽不進去」、「好啦…以後我戴嘛」 ；許女則稱「不然就是我吃避孕藥」、「不是吃事後」等對話紀錄。他質問老婆，許坦承認於2017年3月4日、4月3日分別在高雄市某商旅高雄駁二館、桃園市某汽車旅館，與梁男發生性關係。

戴男怒告許女與梁男通姦，並向梁男附帶民事求償200萬元，高雄地院審理時，許女認罪，獲老公戴男原諒，合議庭將許女判刑3月，若易科罰金需繳9萬元，但緩刑2年。

至於「小王」梁男雖坦承兩度與許女開房間，但否認發生性關係，辯稱微信內容「妳要提醒我戴套子」是指未來有可能發生性關係，但不被法官採信，依刑法相姦罪將梁男判刑5月，如易科罰金需繳15萬元，民事部分則判賠戴姓富商12萬元。可上訴。