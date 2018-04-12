連剝兩層皮 行動信箱供車手放贓款

2018-04-12 15:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕詐騙集團又出招！男子鐘奇峰、女子朱利等人組詐騙集團，詐團利用被害人亟欲拿回遭騙款項心態，詐騙被害人後，又佯裝刑警、銀行慰問被害人，誆稱可協助取回詐騙款項，誘騙被害人到提款機操作，連剝兩層皮，狡猾的詐團還買來信箱，裝在路邊、花圃或機車上等指定地方，以「行動信箱」模式供車手裝入收取的贓款，檢方指揮新北市板橋警分局，一舉瓦解詐騙集團，逮捕13人，擴大追查幕後集團。

警方調查，43歲鍾奇峰、46歲吳嵩偉、61歲朱利、28歲趙家駿及55歲林孝宜共組詐騙集團，去年11月起，設置機房據點，打電話給劉姓等27名被害人，利用猜猜我是誰、網路購物、假網拍等方式，讓被害人陷於錯誤前往提款機匯款，被害人遍布全台，年齡從20歲到78歲都有，最多被騙高達新台幣29萬元，最少也有2千多元。

警方發現，這個詐騙集團相當了解被騙民眾心態，知道大部分被害人都亟欲想取回被騙的款項，因此很容易相信對方；一名家住桃園的49歲張姓男子，在網路FB上看到有人賣SONY全新電視，加入對方的Line後，依約匯了新台幣15000元到指定戶頭，但三天後電視也沒收到，音訊全無，才知道被騙，過沒幾天他接到自稱是北市刑大刑警的電話，對方知道他買電視被騙，還問他是哪家銀行帳戶，並稱會行文要求銀行退款，過不久一名自稱台新銀行資訊室的人員來電，詢問帳戶餘額並要張男到提款機前操作辦理退款，對方一直說張男操作錯誤，導致男子不斷重複操作，帳戶內的新台幣29萬元通通匯了出去，不但電視沒買到，連戶頭的錢都被騙光。

警方調查，這個集團首腦鍾男及吳男擔任集團一線幹部，透過報紙分類廣告，招募無業的朱女擔任「收款車手」、林男及趙男擔任「提款車手」，另外招募收簿手收取葉姓男子等8人的人頭帳戶，當成被害人匯款帳戶。去年11月起這個詐騙集團開始運作，他們分工縝密，收款手朱女先購買信箱，上頭寫上J的英文字母後，放到指定地點，讓趙姓及林姓提款車手可把每天提領的贓款放回信箱，上繳高層，擔心被警方鎖定，放置的信箱地點都會變換，而提領車手則可獲得每筆款項的2.5%當作報酬。