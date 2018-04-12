UBA籃賽幹拐子濺血 球員打歪鼻樑傷害罪起訴

2018-04-12 14:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台北商業大學去年底舉辦UBA男子甲二級籃球聯賽，基隆經國管理暨健康學院與台北海洋科技大學比賽時，經國學院盧姓球員涉嫌在籃下幹拐子，以右鉤拳擊傷對手胡姓球員鼻樑，造成胡男鼻骨挫傷濺血，事後胡男怒控盧男傷害；台北地檢署勘查比賽錄影畫面，認定盧男是故意出拳，考量雙方和解不成，今依傷害罪將盧男起訴。

去年12月20日，台北海院出戰經國學院的比賽中，比分落後的台北海院急起直追，雙方球員在籃下卡位的動作激烈，就在強攻籃下及防守籃板球時，盧男突然伸出右手重擊胡男，導致胡男當場血流如注，被迫退場送醫急救。

賽後，台北海院教練張鈞淯不滿球員在球場上被對手攻擊，在臉書上PO文：「我們參加的到底是籃球聯賽還是自由搏擊？我的學生被打到鼻樑歪掉、鼻血直流，結果裁判說沒看到、技術委員說沒辦法處理，我要怎麼接受？我要怎麼跟學生家長交代？…」

事後胡男接受媒體採訪表示，「我已經要發動戰術，要去擋人的時候，他（指盧男）就已經開始在瞄準我的臉，就直接正拳手肘直接揮下去…。」盧男庭訊時辯稱比賽當下不知道自己打到對方，事發後也已跟對方道歉，不知為何對方還要提告。

檢方開庭時原有意讓雙方談和解，但最終仍破局，經勘查比賽錄影畫面，認定盧男是故意幹拐子，不採信其庭訊說詞，所以將他起訴。